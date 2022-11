Sanzioni Pos e oneri bollette | le ultime novità della manovra Testo oggi alla Camera

...obbligatorio era uno degli impegni presi con il Pnrr. Proprio per il raggiungimento di questa milestone, infatti, l'Italia ha ricevuto una parte dei fondi del Pnrr , mettendo in campo le...Sui pagamenti conesentati fino a 60 euro si apre il confronto con la Commissione europea . Il Governo ha fatto ...carta o bancomat e dunque quello al di sopra del quale scatterebbero le. ...La misura, inserita nella legge di bilancio attesa all'esame del Parlamento, raddoppia la cifra minima sotto la quale esercenti, artigiani e professionisti potranno rifiutarsi di accettare pagamenti c ...POS: la legge di Bilancio 2023 del governo Meloni prevede una eccezione all’obbligo di accettare pagamenti con Pos per le transazioni inferiori a 60 euro.