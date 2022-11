Sampdoria | ore decisive per offerta fondo Usa Il Cda | “Fondamentale unità d’intenti”

(Di martedì 29 novembre 2022) “Il Consiglio di Amministrazione di U.C.S.p.a. si è riunito questa mattina, nella sua interezza e alla presenza del Collegio Sindacale, per deliberare l’approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022 ai sensi dell’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). Il CdA all’unanimità ha confermato l’attuale governance della società e la piena coesione interna e la massima fiducia nell’operato di tutti i dirigenti che hanno agito e agiscono nell’esclusivo interesse del club. In questo momento storico il CdA ribadisce infine l’importanza di mantenere una imprescindibiledi intenti tra tutte le componenti“. Questa la nota del Cda dellache si è riunito quest’oggi per approvare il bilancio del terzo trimestre. Un incontro che è servito anche come sorta di “preparazione” in ...

Agenzia ANSA

L'offerta del fondo Usa che sta dialogando con l'advisor Lazard per l'acquisto dellanon c'è ancora ma sonodecisive per arrivare ad una soluzione definitiva anche perché il 14 dicembre c'è l'assemblea degli azionisti della società blucerchiata e sarà una tappa ...Come riportato da alfredopedullà.com, la… Reggina, in arrivo Piovaccari La, dopo aver ufficializzato proprio in questel'arrivo dell'attaccante Eder dal Cesena, è… Reggina,... Cessione Samp: ore decisive per offerta da fondo Usa - Calcio La Sampdoria ha pubblicato un comunicato ufficiale da parte del Consiglio d'Amministrazione sulla governance blucerchiata. Nella nota si legge: "Il Consiglio di Amministrazione di ...Svincolo complicato da questioni economiche per il tecnico abruzzese: la società lavora ad un piano B, compresa l’ipotesi di un tecnico fino a Giugno Ore febbrili sull’asse Sampdoria-Ternana per la qu ...