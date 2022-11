Salvini e gli uccelli dopo le trote sul ponte sullo Stretto | “Ci vanno a sbattere? Ma mica sono scemi | ci svolazzano intorno”

(Di martedì 29 novembre 2022)essersela presa con le, che secondo Matteobloccherebbero i lavori alDiana di Oschiri, in Sardegna (ma l’Unione Sarda ha smentito che ci sarebbero problemi, nel cantiere, causati dai pesci), il ministro alle Infrastrutture ha messo di mezzo gli. All’Assemblea dell’Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile) ha citato di nuovo il caso delle, poi quello di mandorli e carrubi che in Puglia impedirebbero la costruzione dell’Alta velocità, infine ildi Messina: “Mi dicono che un problema potenziale potrebbero essere gli, chebbero contro il. Ma glinon ...

... ma pure traaddetti ai lavori, che si ergono a professionisti dell'insinuazione. Mentre la Liga spagnola chiede 'sanzioni sportive immediate'. Nessuna forma di garantismo. Etwitta ...... del ministro ai Trasporti Matteo, del leader di Azione Carlo Calenda e del segretario ... il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ...Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa all'assemblea di Alis, spiegando che lunedì ci sarà una riunione a Bruxelles dei ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...