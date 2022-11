Sale il numero delle località che possono sventolare la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano | diventando ben 274 i borghi eccellenti in tutta Italia

Agenzia Nova

... per la bellezza del paesaggio e per la sostenibilità ambientale di Simona Sirianni S ale il... la Lombardiaa 18 borghi con la Bandiera Arancione . Castione della Presolana si trova ai ...Ildei feriti a Beit Ummar ammonta a undici. Di questi, nove risultano essere stati colpiti da proiettili veri, mentre per gli altri si tratta di casi di soffocamento. Le tensioni sono ... Cisgiordania: sale a tre il numero dei palestinesi morti negli scontri a Hebron – video Avezzano – Continuano a sparire somme di denaro importanti dai conti dei correntisti di un istituto di credito avezzanese. Duemila, tremila, settemila e, in un ultimo caso, anche dodicimila euro. Sul ...Il pacchetto previdenza contenuto nella manovra che è stata varata dal governo Meloni introduce numerose nuove soglie e tetti. A cominciare da quello di circa 2.815 euro lordi al mese fissato per l'im ...