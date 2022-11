Ryanair sfotte Juve e Ferrari | «Ecco il nuovo amministratore delegato bianconero | Binotto»

(Di martedì 29 novembre 2022) Un altro colpaccio del geniale social media manager di: inimicarsi con un solo tweet i tifosi dellantus e della. La compagnia aerea, nota per la sua strategia di marketing aggressiva,sui social il terremotoe il contemporaneo repulisti in. E unendo le due cose pubblica la foto di Mattia(neo-dimesso Team Principal della Rossa) con la sua carta d’imbarco da Bologna con destinazione Torino, in volo verso la carica diAd dellantus: “ntus, il vostrosta arrivando”. .@ntusfc il vostroAD sta arrivando https://t.co/AMqligAoUX ...

DR COMMODORE

Lo ha postato l'account italiano della compagnia aereacon un fotomontaggio di Allegri seduto a bordo in attesa del decollo e la caption ' Non c'è posto alla Champions League ma c'è sempre ...Nel dubbio su chi sia il principale responsabile del flop, persino la compagnia aerea low costprende di mira un personaggio di spicco di questa Juve. Si tratta proprio dell'allenatore, ... Ryanair prende in giro il decreto anti rave: possono volare più di 50 persone Il doppio colpo sui social della compagnia aerea: il boss della Ferrari dimissionario in volo da Bologna a Torino Un altro colpaccio del geniale social media manager di Ryanair: inimicarsi con un solo ...