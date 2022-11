Ruba il portafogli a una donna | ingente bottino | 45enne arrestato

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoe ora è ai domiciliari Giovanni Altieri, undi Benevento. L’uomo già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto dalla Squadra Volante della Questura nel centro storico del capoluogo, ed è ritenuto responsabile di averto ilad unache conteneva nella borsa.il, circa 1000 euro. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Russo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

