Roma | brucia la casa del marito violento ma uccide il coinquilino | 21 anni di carcere per la donna

(Di martedì 29 novembre 2022) Era in cerca di vendetta, ma alla fine ha trovato ben altro: una condanna a suo carico. Così si chiude una sentenza nelle ultime ore che assicura 21di reclusione alla sua protagonista, Nasrin Akter. Nella giornata di ieri, infatti, la giuria popolare della corte d’Assise ha condannato la 43enne originaria del Bangladesh ad una pena certamente più lieve rispetto a quella richiesta settimane fa dal sostituto procuratore titolare dell’indagine – Antonio Verdi – che aveva chiesto 24di reclusione. La sentenza si riferisce ai fatti accaduti lo scorso 5 giugno del 2019, in quel giorno, Nasrin Akter era entrata di soppiatto nel palazzo di via Lo Surdo, con il volto coperto, per compiere il suo mandato. La ricostruzione della dinamica:incendia appartamento delLe ...

Aveva ucciso l'uomo sbagliato e ora è stata condannata a 24 anni di reclusione. Voleva vendicarsi dell'ex fidanzato , così aveva dato fuoco alla sua casa, ma lui si era salvato: a morire tra le fiamme ......