Rivolte in Cina | Pechino riempie Twitter di spam e porno | così oscura la protesta social

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov — Non accennano a placarsi inle manifestazioni di piazza contro le strettissime regole «zero covid» che da ormai tre anni costringono milioni di cinesi a una reclusione ad oltranza e a una vita letteralmente di inferno. Il rigore e la violenza con cui il governo cinese cerca di spegnere la voce dei manifestanti si sono traslati dal mondo reale a quello della comunicazione digitale, rappresentato daimedia. Ladigrafie per ostacolare le proteste Su, ad esempio, una valanga di tweet— molto spesso indirizzanti a sitio a siti di gioco online o casinò — sta invadendo la piattaforma per ostacolare i dissidenti e i vari giornalisti che dalla ...

Roma, 29 nov Non accennano a placarsi inle manifestazioni di piazza contro le strettissime regole "zero covid" che da ormai tre anni costringono milioni di cinesi a una reclusione ad oltranza e a una vita letteralmente di inferno. Il ...In questo momento l'azienda sta ancora affrontando limitazioni dovute ai blocchi anti COVID in, oltre alleda parte dei lavoratori nelle fabbriche per la retribuzione e le condizioni di ...Le immagini delle agitazioni degli operai di Foxconn, la più grande fabbrica di assemblaggio dello smartphone Usa, stanno incidendo sulla produzione e anche sul titolo dell'azienda ...Sotto pressione per tenere il passo con la produzione di iPhone, il principale produttore di Apple, Foxconn, sta offrendo bonus di circa 1.672 dollari ai lavoratori che sceglieranno di tornare nello s ...