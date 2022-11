Risparmio energetico | il comune di Nettuno impegnato nella lotta agli sprechi

(Di martedì 29 novembre 2022)– Ildinell’azione di contenimento dei consumi energetici. Nei giorni scorsi il Commissario Strati ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi e del Circolo didattico del territorio per chiedere la loro collaborazione nell’eliminazione deglidi consumi elettrici e di gas. E’ stato chiesto ai dirigenti scolastici di adottare utili iniziative e un’azione di sensibilizzazione affinché non vengano utilizzate apparecchiature elettriche e a gas in orario non scolastico. Analogamente il Commissario ha invitato i dirigenti e i dipendenti comunali oltre alle associazioni che utilizzano immobili comunali di prestare la massima attenzione e di adottare adeguate misure per contrastare ogni possibile spreco. Il Faro online – Clicca qui ...

ingenio-web.it

... tenutasi in Egitto, a Sharm El Sheikh, e chiusasi con un accordo 'loss and damage' per cui i Paesi più sviluppati, che peraltro più hanno progredito nel, nel riciclo e nelle ...... con uno spettacolo di luce, di musica e con la distribuzione di dolciumi in piazza per adulti e bambini; sul palazzo della Regione ci sarà anche un'illuminazione particolare, a, ... Efficienza e risparmio energetico: il nuovo strumento di Var Group per l'analisi dei consumi aziendali L’ultima versione della bozza della legge di bilancio introduce diverse novità in 155 articoli: la soglia dei pagamenti con il Pos sale da 30 a 60 euro, quella della Flat tax (in attesa dell’ok dall’U ...Nove anni di sconti per la bolletta dei cittadini lucani pari al 60%: ecco il bonus-gas della Basilicata finanziato dalla rendita energetica ...