Rischio penalizzazione per la Juventus?

Leggi su dailynews24

(Di martedì 29 novembre 2022) Larischia di finire penalizzata dalla situazione con la dimissione del cda. I bianconeri cosa rischiano? Il caso plusvalenze ha travolto come un’onda la, che ora si ritrova ad aver perso l’intero consiglio d’amministrazione a dover rifondare a stagione in corso. Non si sa cosa possa accadere da qui in avanti, ma di L'articolo