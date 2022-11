Rigopiano | le richieste di condanna e l' affondo dei pm | perché la strage si poteva evitare

Il calendario delle prossime udienze al processo per il disastro nel resort cancellato da una valanga il 18 gennaio 2017. Il papà processato per i fiori: chi ha sbagliato deve pagare. Il nodo ...In questa veste, nel gennaio 2017, si trova coinvolto nella tragedia di. Per colpa della ... Nei giorni scorsi i procuratori di Pescara hanno avanzato le lorodi condanna per tutti ...Chi governa la montagna deve tenere in considerazione il suo ambiente, e i possibili pericoli che a questo sono legati. Vale a tutti i livelli territoriali (Comuni, Province, Regioni). Vale per le dec ...Abruzzo – Sono state tre le udienze che porteranno a una sentenza di primo grado sulle responsabilità in merito alla tragica vicenda di Rigopiano. Il comitato nato tra i parenti e amici delle vittime ...