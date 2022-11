Regione Puglia | manovra di assestamento “fortemente orientata al sociale” Quindici milioni di euro per la riduzione delle liste di attesa

(Di martedì 29 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladiper ladi, 3diper aumentare le famiglie che possono ricevere un contributo per i canoni di locazione, 2e 600 milaper l’assegno di cura ai malati gravissimi, 500 milaper sperimentare lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori in cassa integrazione: èalladi variazione eal bilancio 2022 appena approvata in Consiglio regionale. “Vogliamo che in questo periodo così ...

Poi uno sguardo al futuro: "Il Gruppo ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un memorandum d'intesa, che vede anche lae l'Autorità portuale di Taranto, ......alla nostraper la progettazione finalizzata alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quello a rischio idrogeologico, ha impegnato solo il 30%. Eppure ci sono zone della... Regione Puglia, il bando di Natale sistema i «comandati» della politica Quindici milioni di euro per la riduzione delle liste di attesa, 3 milioni di euro per aumentare le famiglie che possono ricevere un contributo per i canoni di locazione, 2 milioni e 600 mila euro per ...Operazione verità. Nella seduta straordinaria e monotematica della massima assise comunale, che si è tenuta ieri sul tema della Sanità a Taranto, è stato il ...