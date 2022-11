Rapina una donna al quarto mese di gravidanza | arrestato 62enne

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Pieno giorno, nel centro di Qualiano, in provincia di Napoli. Unaaldipasseggia da sola. Alle sue spalle un uomo, casco sul volto e guanti calzati. La coglie di sorpresa e le sfila il borsello dalla mano. Poi fugge. La vittima lo insegue e intanto grida aiuto. Non si arrende e per questo iltore la colpisce più volte. Alcuni passanti sentono urlare e bloccano l’uomo poco prima dell’intervento dei carabinieri della stazione di Qualiano. A finire in manette A. P.,di Arzano già noto alle forze dell’ordine. Addosso una pistola a salve marca ‘Bruni’ senza tappo rosso e 8 cartucce. Per la, una 29enne del posto, 5 giorni di prognosi. L’uomo è stato portato in carcere, in attesa ...

