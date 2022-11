Qatar | un alto dirigente ammette che i lavoratori morti per preparare i Mondiali sono stati “tra i 400 e i 500”

(Di martedì 29 novembre 2022) Per la prima volta dall’assegnazione della Coppa del mondo della Fifa, uniota coinvolto nell’organizzazione deiha ammesso che inella preparazione del torneo“tra i 400 e i 500”. Rispondendo alle domande del giornalista britannico Piers Morgan all’interno del programma Piers Morgan Uncensored, trasmesso lunedì 28 novembre e disponibile online, il segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l’eredità del, Hassan al-Thawadi, ha dichiarato che il totale onesto e realistico deimigranti chea causa dei lavori per il mondiale è “di circa 400, tra 400 e 500“. “Non ho il numero esatto”, ha ...

L'Olanda prosegue la sua corsa; il, invece, chiude con tre sconfitte nelle tre partite del ... Al 14 Depay va al tiro, il pallone vadi un soffio. Un paio di angoli non sfruttati a testa poi ......alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio Fifa 2022 che hanno preso il via inlo ... anche se Erdogan ha affermato a luglio che non vi era motivo per cui i colloqui adlivello non ...Leggi su Sky Sport l'articolo Olanda-Qatar 2-0: Gakpo a segno, Oranje chiudono al primo posto il girone A dei Mondiali ...Il Qatar lascia il suo mondiale senza rimpianti ne' punti: bene Mohammad e il portiere Meshall Barsham, fratello di Mutaz, oro ex aequo con Tamberi nell'alto alle Olimpiadi 2021. Prima partita ...