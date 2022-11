Qatar 2022 | Senegal mai così bene nel girone

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilsi qualifica agli ottavi grazie al gol decisivo di Kalidou Koulibaly contro l’Ecuador. Qualificazione storica Ilè solo alla sua terza partecipazione alla fase finale del Mondiale. E se l’ultima in Russia si era chiusa con l’eliminazione ai gironi, quella del 2002 resta tra i miti dell’intero continente africano. In quel caso, infatti, era riuscito ad arrivare ai quarti di finale, massimo risultato insieme a quello del Camerun a Italia ’90 e al Ghana in Sudafrica nel 2010. Ma l’impresa compiuta da Koulibaly e compagni in questa circostanza per quanto riguarda le prime 3 partite è ancora più significativa di quanto successo 20 anni fa. All’epoca ilraccolse 5 punti: dopo la memorabile vittoria sulla Francia campione del mondo in carica, arrivò il pareggio con la Danimarca per 1-1 e l’incredibile 3-3 con ...