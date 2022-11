Qatar 2022 | radiografia dell’Olanda di Van Gaal

(Di martedì 29 novembre 2022) Finora luci e ombre hanno caratterizzato le prestazioni. Una vittoria per 2-0 sul Ghana, maturata nel finale di gara. Un pareggio per 1-1 con l’Ecuador, dove gli Orange non hanno mostrato segnali di crescita. Ma qual è l’identità della squadra di Van? IL SIGNORE DEL CENTROCAMPO Osservando il numero dei palloni giocati a centrocampo, la centralità sostanziale di Frank de Jong è del tutto evidente. I numeri rivelano che tocca più palloni nella propria metà campo di quanto faccia nel Barcellona, non a caso i giocatori ai quali più affida il pallone sono i difensori. Non si trascuri anche l’apporto di altri due giocatori: uno più versatile, l’ajacide Danny Blind, che può giocare in diversi ruoli, abituato nel club a stazionare nel reparto di mezzo a prescindere dalla posizione di partenza; l’altro è Dumfries, che andando su e giù ...

Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 novembre: La tifosa croata Ivana Knoll ha rischiato grosso ai Mondialiin. La modella ha messo in mostra le curve allo stadio e la cosa non ...Finora luci e ombre hanno caratterizzato le prestazioni dell'Olanda. Una vittoria per 2 - 0 sul Ghana, maturata nel finale di gara. Un pareggio per 1 - 1 con l'Ecuador, dove gli Orange non hanno ...Hassan al-Thawadi, segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l'eredità del Qatar, ha ammesso per la prima volta che il numero degli operai morti dal 2010 per la costruzione di tutte ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'uomo che ieri aveva invaso il campo nel corso della partita dei Mondiali in Qatar Portogallo-Uruguay, con una bandiera arcobaleno e una maglietta a sostegno delle ...