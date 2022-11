Qatar 2022 | Messico-Arabia Saudita | le quote

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) –favorito contro l’in base allerelative al match del gruppo C dei Mondiali di. Ledei betting analyst di Sisal, come rileva agipronews, premiano puntano sulla vittoria de “La Verde”, offerta a 1,65 contro il 4,60 del secondo successoiota che per gli uomini di Renard significherebbe ottavi di finale. Fissato a 4,25 il segno «X». Con in campo due squadre che devono puntare al bottino pieno, l’Over 2.5, a 1,72, prevale sull’Under 2.5 proposto a 2.Per interrompere il digiuno del gol il ct Martino si affida al proprio giocatore simbolo, l’attacco del Napoli Hirving Lozano, offerto come marcatore a 2,75, quota che sale a 5 in caso l’esterno messicano serva un assist vincente. In casa ...