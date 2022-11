Qatar 2022 | invasione di campo durante Portogallo-Uruguay

Leggi su zon

(Di martedì 29 novembre 2022) Ieri sera,la partitavalevole per la fase a gironi dei mondiali di calcio in, un uomo ha invaso il terreno di gioco del Lusail Stadium per diffondere alcuni messaggi di grande attualità e impatto sociale. Non ripreso dalle telecamere, il pacifico invasore (che risponde al nome di Mario Ferri ed è noto nel mondo del tifo con il soprannome “Il Falco”) ha sventolato la bandiera arcobaleno, simbolo dei diritti LGBTQIA+, mentre sulla sua t-shirt campeggiavano due frasi di sostegno all’Ucraina (“Save Ukraine!”) e alla lotta per i diritti delle donne iraniane (“Respect for iranian women”). La protesta improvvisata del 35enne Mario Ferri, il suo tratto distintivo è una t-shirt con il simbolo di Superman, ha ricevuto anche il beneplacito della Fifa che sui social ...