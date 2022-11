Qatar 2022 | Frappart arbitra Costa Rica-Germania | prima volta donna ai Mondiali

(Di martedì 29 novembre 2022) Doha, 29 nov. (Adnkronos) - Un arbitroper ladirigerà una partita deidi calcio maschili. Toccherà alla francese Stephanieche è stata designata per dirigere la partita, gara valida per il girone E deidiche si disputerà giovedì.

Commenta per primo Quattro giorni per chiudere la fase a gironi e disegnare il tabellone degli ottavi dei Mondiali . Completate le prime due giornate Francia, Brasile e Portogallo sono a punteggio ...... moviola Galles Inghilterra L'episodio chiave della moviola del match tra Galles - Inghilterra, valido per la terza giornata del Mondiale di. Arbitra lo sloveno Vincic. L'EPISODIO CHIAVE ...Stephanie Frappart è infatti stata designata per il match di giovedì tra Costa Rica e Germania. La 38enne è una delle tre donne presenti in Qatar, che finora avevano svolto solo il ruolo di quarto ...I giocatori dell'Iran hanno cantato (o meglio, sussurrato) l'inno prima della gara contro gli Stati Uniti ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo una fonte della Cnn il governo di Teheran ...