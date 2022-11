Pulisic manda gli Usa agli ottavi | Mondiale finito per l' Iran

Al Al Thumama di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Iran e Stati Uniti: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Al Thumama di Doha va in scena il match per la ...segue bene l'azione e da rapace si inserisce per appoggiare il cross di Dest in porta. La botta che prende quando segna, però, lo costringe a lasciare il campo: ma è lui chegli Stati ...Un gol di Christian Pulisic e tanta sofferenza per gli Stati Uniti che riescono a superare l'Iran per 1-0 conquistando il secondo posto ...Pulisic regala gli ottavi di finale agli Stati Uniti nel decisivo match contro l’Iran. Inghilterra tris al Galles e prima nel girone Si conclude anche il girone B di Qatar 2022. Dopo Olanda e Senegal, ...