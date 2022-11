Probabili formazioni Serbia-Svizzera | terza giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Ledi, match della fase a gironi deidi. Laè sinonimo di verdetti e le due nazionali cercano i tre punti alle porte degli ottavi. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo. Vlahovic, Milinkovic-Savic, Tadic, Kostic. Tanti talenti in campo per la. Lasi affida all’ultimo Mondiale di Shaqiri e alla fame in zona gol di Embolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti, oltre alla moviola e agli approfondimenti. Seguite con noi le novità sulledella sfida in programma alle 20:00 di ...