Probabili formazioni Australia-Danimarca | terza giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel gruppo D deidi calcio di. Tutto pronto per l’ultimo turno della fase a girone prima di iniziare le sfide ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il ct Arnold proverà a giocarsi il tutto per tutto con il miglior undici possibile, affidandosi alle giocate di Hrustic e alle reti di Cummings. Per quanto concerne gli scandinavi, invece, Hjulmand potrebbe optare per qualche scelta differente, ma non dovrebbe comunque rinunciare a leader come Kjaer ed Eriksen. Possibile conferma dal 1? anche per l’esterno dell’Atalanta Joakim Maehle e per l’ex attaccante del Bologna Andrea Skov Olsen. Il fischio d’inizio è previsto alle ore ...