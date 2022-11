Prezzi alla produzione giù del 3 | 3% a ottobre +28% sull’anno Prima flessione congiunturale dopo 2 anni

(Di martedì 29 novembre 2022) A2022 idell’industria diminuiscono del 3,3% su base mensile e aumentano del 28% su base annua (da +41,7% di settembre). Lo rende noto l’Istat precisando che sul mercato interno idiminuiscono del 4,3% rispetto a settembre e crescono del 33,7% su base annua (era +52,9% a settembre). Al netto del comparto energetico, imostrano una dinamicapositiva contenuta (+0,6%) e una crescita tendenziale nettamente meno ampia (+12,9%). Sul mercato estero si rileva un lieve incremento(+0,4%), sintesi di moderati aumenti in entrambe le aree, euro (+0,2%) e non euro (+0,6%). Su base annua, icrescono dell’11,3% (+10,8% area euro, +11,9% area non euro). “La ...

Su base annua si registra un aumento del 28% rispetto al +41,7% di settembre A ottobre 2022 i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 3,3% su base mensile e aumentano del 28% su base annua (da +41,7% di settembre). Lo rileva l'Istat precisando che, sul mercato interno, i prezzi diminuiscono del 4,3% rispetto a settembre e crescono del 33,7% su base annua. L'Istat stima che a ottobre 2022 i prezzi alla produzione dell'industria siano diminuiti del 3,3% su base mensile e aumentati del 28,0% su base annua (da +41,7% di settembre). "La flessione congiunturale - la prima dopo quasi due anni ...