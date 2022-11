Previdenza | Cassa ragionieri | risultato assestato 2022 +85 | 04 mln euro

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Labitalia) - L'assemblea dei delegati delladeie degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l'assestamento del preventivoe il bilancio di previsione per l'anno 2023. Ilè influenzato da una sensibile compressione dei rendimenti del patrimonio mobiliare, fortemente influenzato dall'elevata volatilità dei mercati finanziari nei primi sei mesi del, derivata dagli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina, nonché dalla conseguente inflazione, generata dalle sanzioni imposte dall'pa e dagli Stati Uniti al petrolio e al gas di produzione Russa, che ha comportato un'eccezionale impennata dei prezzi. Tali eventi hanno oltremodo influenzato la politica monetaria delle banche centrali, chiamate a fronteggiare ...

