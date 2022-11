Portogallo | Santos | «L’importante era vincere»

(Di martedì 29 novembre 2022) Le parole di Fernando, CT del, sulla vittoria della sua nazionale contro l’Uruguay al Mondiale Fernandoha commentato la vittoria delcontro l’Uruguay. «Durante l’intervallo ho detto ai miei giocatori che avremmo dovuto fare la partita nel modo in cui l’avevamo preparata negli allenamenti, focalizzandoci sul nostro gioco. Si è vista un po’ di stanchezza in campo, ma avendo 26 giocatori c’è la possibilità di fare numerose rotazioni. Siamo contenti di aver vinto, questo era. Ho effettuato un po’ di sostituzioni nel momento in cui mi sono accorto che stavamo abbassando troppo il nostro baricentro: Carvalho era sfinito al pari di Joao Felix e Ronaldo, che ha aiutato tanto i compagni nel corso della partita. I cambi non sono stati dettati da brutte ...

2022 - 11 - 28 21:17:28 Gol54': Bruno Fernandes con un tiro - cross vincente porta gli uomini diin vantaggio 2022 - 11 - 28 20:51:47 Intervallo Dopo 45', allo stadio Lusail di Al ...Risolto il problema ad un ginocchio, Pepe è tornato al centro della difesa delal posto ... Gli altri due cambi decisi dahanno riguardato Nuno Mendes preferito a Guerreiro come ...Seconda partita, seconda vittoria. Il Portogallo, dopo avere piegato il Ghana per 3-2, supera per 2-0 anche l’Uruguay e approda agli ottavi di finale dei mondiali.Invasione di campo durante la partita. L'invasore indossava una maglietta con la scritta “Respect for iranian women”. L'uomo, che non è stato ripreso dalle telecamere, è stato fermato e riportato a bo ...