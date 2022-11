Ponte medievale demolito in Sicilia | denuncia associazione

Demolito undi epoca, il Garziolo, risalente al XIV secolo, tra i comuni di Mezzojuso e Ciminna, in provincia di Palermo, che consentiva di superare il torrente Azziriolo. Ilè stato ...Demolito un pregevolissimodi originenel territorio tra i comuni di Mezzojuso e Ciminna, in provincia di Palermo. L'antica architettura, denominataGarziolo, risalente al XIV sec., che permetteva di ...Un esposto in Procura per capire chi abbia demolito un ponte medievale nella provincia Palermitana. A chiedere che si faccia chiarezza è l’associazione BcSicilia che ha fatto in questi giorni l’amara ...Demolito un pregevolissimo ponte di origine medievale nel territorio tra i comuni di Mezzojuso e Ciminna, in provincia di Palermo. L’antica architettura, denominata Ponte Garziolo, risalente al XIV ...