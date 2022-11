Polonia-Argentina in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo C aidi. Leo Messi e compagni proveranno a bissare il successo contro il Messico e allontanare il ko contro l’Arabia Saudita per dare l’assalto al primo posto del girone. Impresa non facile contro unaancora imbattuta e senza aver subito gol. I sudamericani scenderanno ovviamente in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l’impegno. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di mercoledì 30 novembre, con il match che sarà visibile tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.