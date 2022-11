Piogge e temporali investiranno il Sud e nei prossimi giorni anche al Centro Nord

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Italia ancora nel mirino del maltempo, soprattutto al sud dove per oggi e domani sono previste. Nel complesso si registra un largo minimo di bassa pressione posizionato tra Sicilia e Sardegna. Questo porterà nelle prossime ore tempo instabile o perturbato soprattutto sulle regioni del sud, fenomeni più deboli al. Nei, stando agli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano, il maltempo potrebbe ancora interessare la nostra Penisola in particolare cone neve nei primidi dicembre specie sulle regioni del. Previsioni meteo per oggi AlMolte nuvole durante la giornata ma ...