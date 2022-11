Piantedosi sugli sgomberi a Napoli e Foggia | “Segno di attenzione delle istituzioni”

Economia Il pianonascosto nella legge di bilancio: arruolare precari per avere più ...rottamazione ter che la successiva e i cui costi hanno un impatto sia sulle casse dello stato che...... dato l'impatto che essi hannointroiti pubblicitari dei media, in particolare online. ... Europa Il piano d'azione europeo per i migranti non accoglie la lineaVitalba Azzollini ...La lettera degli avvocati al ministro Piantedosi sull'accesso telematico all'Anagrafe nazionale della popolazione residente - In questa sezione potete trovare leggi, decreti, informative, circolari, e ...L'emendamento di palazzo Chigi blocca le 90 richieste di modifica già presentate tra cui le 14 del forzista Zanettin che chiede il depotenziamento ...