Per gli organizzatori del Mondiale i 6 500 operai migranti morti sono solo 500

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Guardian dall’alto della sua autorevolezza una volta fece una stima, intesa per difetto, degliin Qatar durante al costruzione delle infrastrutture per il: 6.500. Oggi Hassan Al Thawadi, segretario generale del Supreme Committee for Delivery and Legacy, afferma che “la stima è di circa 400. Tra i 400 e i 500, non ho il numero esatto”. Ballano circa 6.000 persone di differenza. E’ come quando agli scioperi in piazza si presentavano un milione di contestatori, e per Questura erano 100.che qui si parla di. “È una cosa di cui si sta ancora discutendo”, dice in una nuova intervista a Piers Morgan il boss degliin Qatar: “Una morte è una morte di troppo. Chiaro e semplice. E penso che ogni ...