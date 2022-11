Pd | Schlein verso lancio candidatura domenica

Domani

Ellyvalo scioglimento della riserva e domenica mattina, al Monk di Roma, potrebbe annunciare la sua candidatura alla segreteria del Pd. "Abbiamo bisogno di vederci - ha annunciato, in un ...Dunque, al momento, per il presidente dell'Emilia - Romagna il ticket con la sua ex vice in Regione, Elly(ad un passo dal lanciare la sua corsa alla leadership del partito) non è in agenda. ... Elly Schlein verso il passo indietro dalla corsa per le primarie Pd Domenica al Monk di Roma possibile lo scioglimento della riserva da parte dell’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna ...Elly Schlein va verso lo scioglimento della riserva e domenica mattina, al Monk di Roma, potrebbe annunciare la sua candidatura alla segreteria del Pd. (ANSA) ...