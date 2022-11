Pd | Schlein verso candidatura | sinistra dem valuta Ricci

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – La griglia delle candidature e i movimenti delle componenti Pd. Il quadro si va man mano delineando. In campo ci sono già Stefano Bonaccini e Paola De Micheli. Domenica potrebbe arrivare l’ufficializzazione della corsa per Elly. La neo deputata dem ha convocato un’iniziativa al Monk a Roma e oggi ha smentito le voci di un suo possibile passo indietro: “Notizia priva di fondamento”, scrive su twitter. Voci legate al fatto che lo schieramento a sostegno della suapotrebbe essere meno ampio rispetto alle aspettative. Le perplessità di parte dellaPd, Andrea Orlando compreso, sono note. Nei giorni scorsi era spuntata l’ipotesi Enzo Amendola. Nelle ultime ore sembra prendere corpo un orientamento su Matteo. Dice Goffredo Bettini a Open: “Nella...

Potrebbe essere l'occasione per un 'endorsement' e la scommessa è quella di un possibile, ma non scontato, appoggio a. Resta ancora da capire quale sarà la scelta di Dario Franceschini che, ...Ellyvalo scioglimento della riserva e domenica mattina, al Monk di Roma , potrebbe annunciare la sua candidatura alla segreteria del Pd. 'Abbiamo bisogno di vederci - ha annunciato, in un ...Elly Schlein potrebbe ufficializzare a breve la candidatura alla segreteria del PD. L'annuncio è stato dato sui social.Smentisce piccata il Domani che dà conto del fatto che «medita» di ritirarsi dalle primarie, poi ci corsa organizza il suo lancio domenica a Roma. Ma non ha ancora definito il pacchetto di mischia dei ...