Paul Thomas Anderson | le riprese del nuovo film al via nel 2023

BadTaste.it Cinema

Nel corso degli anni la collezione si è arricchita di opere di Franz Erhard Walther, David Hammons,McCarthy,Hirschhorn, Doris Salcedo, Mike Kelley, Bill Viola e Vija Celmins. La ...1877 -Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo. 1945 - Viene ...- Il nome 'Micro - soft' (da microcomputer software) viene usato da Bill Gates in una lettera a... Ubriaco d'amore, usciva 20 anni la versione di Paul Thomas Anderson di una commedia con Adam Sandler L'attrice inglese premio Oscar è protagonista in sala con la storia di una governante che vola in Francia per farsi fare un vestito e finisce per ...In diverse occasioni le vittorie del premio Oscar hanno provocato discussioni. Ecco i più clamorosi e discussi Oscar rubati!