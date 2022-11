Patrizia Rossetti nella notte sbotta per le parole che le ha urlato Pamela Prati

Leggi su biccy

(Di martedì 29 novembre 2022)hanno litigato ieri sera al Grande Fratello Vip. Dopo essere stata dieci giorni in quarantena a causa del Covid, la diva più umile d’Italia è tornata nello studio del reality in pompa magna con tanto di esibizione in playback per il suo Marco Bellavia. Bentornata,! #GFVIP pic.twitter.com/Cyk255I39D — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 28, 2022 Poco dopo, nel blocco dedicato alle cattiverie die Wilma Goich contro Micol Incorvaia,ha preso la parola ed ha inveito contro le due ex gieffine. “Sinceramente mi vergogno per loro e per come si sono comportate,ha detto molto di peggio! Dovrebbero essere d’esempio perché hanno un’età ...