TGLA7

'Su Ischia ci sono 600 ordinanze di demolizione ferme', la risposta del sindaco di Lacco Ameno 'Non diamo cattiva informazione! Questa è un'altra fake ...Il Pd provinciale e Bellanova dovranno pagare oltre 50 mila euro a Maurizio: 43 mila il ... Fratoianni echiedono l'autosospensione di Soumahoro. Perché mai È così in buona compagnia ... Pascali vs Bonelli: 'E' il giorno del dolore!' 'Lo sta dicendo da tre giorni è imbarazzante, così si autoassolve!' Bonelli "Su Ischia ci sono 600 ordinanze di demolizione ferme", la risposta del sindaco di Lacco Ameno "Non diamo cattiva informazione! Questa è un'altra fake news" ...L'esponente Europa Verde rispondendo al sindaco Pascale: "Dire che l'abusivismo non c'entra nulla è inaccettabile perché il sindaco sa che sono zone ad altissimo rischio idrogeologico" ...