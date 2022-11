PARTITE IVA OCCHIO ALLE TRAPPOLE DEL REGIME FORFETTARIO

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 29 novembre 2022) Con la nuova Legge di Bilancio, ilpassa al limite di 85mila euro di fatturato ma non per tutti è conveniente come sembra. Roberto Scurto (PartitaIva24): «attenzione al meccanismo del riverse charge soprattutto per chi lavora con fornitori esteri e al limite di sforamento a 100 mila euro già in corso d’anno» Milano, 29 novembre 2022 – Sebbene non sia ancora stata approvata in via definitiva, la nuova Legge di Bilancio 2023 sta facendo tirare un sospiro di sollievo ai tanti forfettari che si trovano nell’indecisione tra il restare nelagevolato oppure passare a quello ordinario. Nel testo circolato fino a ora, infatti, è contenuta la conferma della Flat Tax al 15% per gli autonomi, già esistente, ma con un’aggiustatura: la soglia di ricavi o compensi che permettono il forfait sale da 65 mila a 85 mila euro. ...