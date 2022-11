Palestina | i dieci luoghi da non perdere

(Di martedì 29 novembre 2022) In occasione della Giornata internazionale per la solidarietà con il popolo palestinese vi proponiamoda visitare e assolutamente da nonin. Dobbiamo premettere che alcune località da noi proposte non sempre sono visitabili in sicurezza a causa degli scontri tra israeliani e palestinesi. Tuttavia bisogna anche dire che nonostante lasi una terra contesa ha delle bellezze deiirrinunciabili laè una terra difficile e complicata che nasconde al suo interno bellezze irrinunciabili. Stiamo parlando ditroppo spesso ignorati o ricordati solo a causa degli scontri decennali tra israeliani e palestinese che cercheremo di farvi conoscere in una veste diversa in occasione di una giornata ...

Il Fatto Quotidiano

... dal 1988, con il nome di. Leggi Anche Israele, Netanyahu corteggia l'estrema destra per ... il voto dianni fa, in pieno clima di fermento delle Primavere arabe in Medio Oriente, pareva ...... Siria,e persino tra India e Pakistan), ma oggi questi contenuti hanno preso piede in ... Per ogni video eliminato, ogni giorno ne vengono caricati altri. Abbiamo scoperto che il modo ... La Palestina nell’Onu: dieci anni dopo, l’opzione dei due Stati resta ancora lontana "Il ritorno al potere in Israele di Netanyahu non lascia presagire progressi a breve termine. Né il dossier pare prioritario per gli Usa o per l'Ue..." ...Il 29 Novembre del 1947 l'ONU votava per la creazione dello Stato di Israele. Per il popolo palestinese è una data emblematica e drammatica.