Pagelle Ecuador-Senegal 1-2 | voti Mondiali 2022 | Cissè le indovina tutte Koulibaly regale | Valencia irriconoscibile

(Di martedì 29 novembre 2022)1-2Galindez, 6: molto sollecitato, risponde presente con diverse uscite puntuali sui corner pericolosi degli avversari. Incolpevole sui gol del. Preciado, 5: Sarr lo manda al manicomio sin dall’inizio. Il terzino destro di Alfaro soffre le pene dell’inferno contro un avversario scatenato. Dall’85° minuto Porozo, sv. Torres, 6,5: perfetto nelle coperture su Boulaye Dia, prezioso nei raddoppi sullo scatenato Sarr. Nella ripresa confeziona la sponda che mette praticamente in porta Caicedo. Hincapie, 4,5: l’intervento che causa il calcio di rigore rovina i piani della compagine sudamericana. In ritardo sull’incursione decisiva di Sarr, nel secondo tempo è in difficoltà nei duelli con Dia e Dieng. Estupinan, 5,5: molto bloccato a causa dell’esuberanza di Ndiaye, nel ...

OA Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone A ai Mondiali:Senegal Ledei protagonisti del match tra Portogallo - Uruguay, valido per la il secondo turno del girone A dei mondiali Qatar 2022 TOP: Sarr. FLOP: Gruezo. VOTI A fine ...Hincapie : Estupinan : Pagelle Ecuador-Senegal, Mondiali calcio 2022: voti in diretta CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OLANDA-QATAR DALLE 16.00 PAGELLE ECUADOR-SENEGAL 23' Sarr sfiora l’incrocio dei pali con un gran tiro. 21' Ecuador che prova ad… Leggi ...L’Olanda ha attualmente 4 punti, frutto della vittoria contro il Senegal e del pari contro l’Ecuador. Una vittoria li proietterebbe verso la seconda fase e lascerebbe ad Ecuador e Senegal la ...