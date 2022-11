Pagamenti elettronici | governo Meloni cambia tutto

Nella prima versione della Manovra di bilancio 2023 il governo aveva infatti previsto l'innalzamento della soglia per ia 30 euro: tradotto, significa che gli esercenti dei ...Una scelta questa - definita come un passo indietro, un modo per aiutare quelle categorie che non vogliono usare i. Secondo Il segretario del PD, quindi, se alla fine il Governo ...“Sono molte le carenze e le incongruità della manovra di bilancio del Governo, che abbiamo sottolineato nei giorni scorsi. Ma, leggendone il testo completo, sono sbucate fuori altre misure pessime, co ...Obbligo Pos da 60 euro in su: possibile dietrofront del governo. L’opposizione ha accusato Governo Meloni di strizzare l’occhio agli evasori.