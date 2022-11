Padel | Milano Premier P1 | decise le wild card | ci sono cinque azzurri

Radio Gold

- Ci sono cinque giocatori italiani nelle tre coppie a cui l'organizzazione delPremierP1 ha concesso una wild card per il tabellone principale del torneo al via lunedì 5 dicembre all'Allianz Cloud, ultima tappa della stagione 2022 del circuito Premier. A ...... che in questi giorni fa tappa in Messico prima di sbarcare in Italia la prossima settimana, all'Allianz Cloud, sede delPremierP1, appuntamento conclusivo della stagione 2022. In un'... Padel: Milano Premier P1, wild card per 5 azzurri Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Ci sono cinque giocatori italiani nelle tre coppie a cui l'organizzazione del Milano Premier Padel P1 ha concesso una wild card per il tabellone principale del torneo al.A ricevere il pass diretto per il main draw sono stati i neocampioni d'Italia Marco Cassetta e Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo e, infine, Riccardo Sinicropi, che giocherà in cop ...