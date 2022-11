“Pace impossibile” Guerra all' infinito tra Russia ed Ucraina

(Di martedì 29 novembre 2022) Si fa sempre più lontana ed assomiglia sempre più ad un miraggio la possibilità di arrivare ad unatra Kiev e Mosca dopo l'invasione dello scorso 24 febbraio. “Al momento èqualsiasi dialogo traperché i colloqui vengono rifiutati del tutto dal lato ucraino” le parole in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “L'operazione militare speciale continua” ha aggiunto il funzionario russo, che ha scaricato ogni colpa per i mancati negoziati sulla gestione degli uomini di Volodymyr Zelensky. In attesa che si riesca arrivare ad una stretta di manco per laè l'Onu a rendere noto che ladellacontro l'ha ucciso almeno 6.655 civili e ferito almeno 10.368 persone. L'agenzia ...

