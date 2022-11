Overwatch 2 | le abilità del nuovo eroe Ramattra illustrate dagli sviluppatori

Leggi su screenworld

(Di martedì 29 novembre 2022) In questi giorni l’attenzione dei fan di2 è stata concentrata principalmente sul: dopo il trailer gameplay di un paio di giorni fa, in cui veniva mostrata sul campo tutta la sua potenza, è ora il momento di dare la parola agli, che in un “Dev Update” illustrano più nel dettaglio ledi questo personaggio.farà il suo debutto ufficiale nello sparatutto a squadre di Activision il 6 dicembre 2022. È Qiu Fang, Lead Concept Artist di2, a raccontarci qualcosa in più su, definito “il primo tempo tank” della serie. A distinguerlo da tutti gli altri è principalmente la capacità di assumere a proprio piacimento una delle due forme di ...