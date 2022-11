Ospedale San Camillo di Roma | l’assessore D’Amato ha inaugurato il nuovo servizio di psicologia

CastelliNotizie.it

Il 2 aprile aveva accusato forte mal di testa, la mattina dopo i genitori l'avevano trovata in stato di incoscienza e il 4 aprile all'Martino venne dichiarata la morte....a lavorare all'Santa Maria Nuova di Reggio nel 1972 e fu a lungo primario. Professionista stimato in ambito nazionale, vantava diverse collaborazioni di prestigio, compresa quella con il... Marino, inaugurata la nuova area CUP dell’ospedale San Giuseppe Savona. “Ribadiamo con fermezza la necessità di un punto nascita presso l’ospedale San Paolo di Savona. Per questo ci impegneremo ad intraprendere qualsisasi azione per salvaguardarlo “. E’ il contenu ...“Nonostante le difficoltà proseguono i lavori per la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto”. Comincia così la nota con cui il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio ha relazionato ...