Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 30 Novembre 2022 | Ariete cambia

Leggi su zon

(Di martedì 29 novembre 2022) L’diFox per oggi,30In amore raccomandiamo di fare attenzione: tutto intorno a voi è in fase dimento quindi dovete restare calmi. Toro In amore sono momenti di transizione quindi dovete restare tranquilli e anzi, se avete voglia di fare passi avanti nella coppia, potete stringere i tempi verso una convivenza. Gemelli Siete un po’ stanchi, gelosi anche e questo vi porta talvolta a diventare anche ossessivi e lamentosi in amore e in particolare nell’ambito della coppia. Cancro In amore siete chiamati ad una maggiore apertura e disponibilità. Raccomandiamo di farlo in tempi rapidi, già a partire dal mese di Dicembre che invita ad una maggiore passione. Leone In amore dovete chiudere alcuni rapporti e anche certi ...