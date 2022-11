Oriana sbotta contro Antonino Spinalbese | quello che non abbiamo visto in diretta al GF VIP

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 novembre 2022) Cosa sarebbe stata la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera, se non ci fosse stata? Ce lo chiediamo anche dopo averil siparietto tra Marco Bellavia e Pamela Prati che ha regalato una mediocre esibizione cantando in palyback e pensando bene, di andare a baciare Signorini prima ancora dell’uomo al quale, teoricamente, il tutto era dedicato. Un amore “verissimo” come Silvia Toffanin ha fatto bene a etichettare,tra la sarda e l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Ma torniamo a noi e a. La Marzoli ieri sera è stata assoluta protagonista. E forse, si , avrà esagerato nel suo attaccarsi asubito dopo pochi giorni. Ma non ha mai parlato di amore, come ha fatto ad esempio la Ferruzzi. E tra lei e il parrucchiere ex di Belen, c’è stato molto che la portasse a ...