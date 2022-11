Ordine  dei Medici di Caserta | eletto il presidente più giovane d’Italia

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ Carlo Manzi il nuovodell’Ordine deidiall’unanimità al termine del Consiglio direttivo convocato dopo le dimissioni di Maria Erminia Bottiglieri. Manzi, dal 2014 ad oggi, ha ricoperto la carica di vicedell’Ordine deidi. “Sono onorato ed emozionato – ha detto subito dopo l’elezione – per questo traguardo importante, che è la continuazione di un percorso che ho tracciato fianco a fianco con gli amici e consiglieri dell’Ordine, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento”. Il neo-dei camici bianchini, 39 anni medico-chirurgo dal 2007, è il piùa ricoprire questo ruolo in Italia; dal 2019, dopo aver vinto ...

Civonline

' Abbiamo un processo rigoroso per i mandati di geofencing, pensato per proteggere la privacynostri utenti e allo stesso tempo sostenere l importante lavoro delle forze dell" ha ...Sulla manovra occorre procedere con una 'linea comune', senza andare insparso, per garantire l'approvazione nel modo migliore e nei tempi previsti. E' questo unoconcetti messi in evidenza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto apprende ... Adsp, Musolino: ''Faremo di Civitavecchia il porto più green d'Italia''