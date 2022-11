Ora Giorgia Meloni dice che votò controvoglia il “decreto Genova” con la norma sui condoni a Ischia

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Lei non volo voleva votare, fu molto critica e non era d’accordo. Ma, alla fine, lo. Dopo le polemiche sulle parole del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – che in uno slancio di “entusiasmo” ha proposto la galera per i sindaci che consentono l’abusivismo -,ha deciso di criticare pubblicamente le dichiarazioni e l’atteggiamento dell’esponente del suo governo e prova a giustificare il suo appoggio – e il voto di Fratelli d’Italia – alapprovato nel corso dell’esecutivo Conte-1, quello in cui è presente anche laper accelerare le pratiche di condono (basate su una legge del 1985) in quel dirimprovera il Ministro Pichetto Fratin In un’intervista a Il ...