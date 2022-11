Onana abbandona Qatar 2022 | le sue dichiarazioni

Leggi su 11contro11

(Di martedì 29 novembre 2022) Non si sente parlare molto spesso di un giocatore che, nel corso di un Mondiale di calcio,la competizione per dissidi con il proprio allenatore. Eppure, è questo che è accaduto ad André, portiere del Camerun in forza all’Inter, che proprio oggi hato ilrilasciando le sueufficiali in merito alla vicenda. I motivi del litigio frae Song ae ledel c.t. camerunese Nei giorni successivi alla partita persa 1-0 contro la Svizzera, infatti, il portiere camerunese (solitamente un titolare inamovibile nella formazione dei Leoni Indomabili) avrebbe avuto un diverbio piuttosto acceso con il suo c.t. Rigobert Song. L’allenatore (nonché ex giocatore) della compagine ...