Omicidio di Saman Abbas | il perito analizzerà foto e video del suo cellulare

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilche sta lavorando sul caso di, la 18enne pachistana scomparsa a Novellara in provincia di Reggio Emilia e presumibilmente uccisa dai suoi familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato, ha chiesto di acquisire lee iarchiviati neldella ragazza. La richiesta è stata fatta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che è stata incaricata dalla Corte d’Assise, e risale a domenica. Oggi, 29 novembre, la pm Laura Galli li ha depositati. Pertanto, il materiale in questione sarà a breve a disposizione deldei consulenti di parte che stanno analizzando il corpo rinvenuto nel casolare del delitto, nel punto indicato dallo zio Danish Hasnain. Le immagini verranno poi comparate con il corpo ritrovato, che si presume ...

Reggio Emilia, acquisito un breve filmato postato sui social dalla giovane nei mesi precedenti alla sua uccisione. Potrebbe servire per il riconoscimento del cadavere ...Tra i casi irrisolti di cui si occuperà Federica Sciarelli non può non esserci uno spazio dedicato al ritrovamento del cadavere di Saman Abbas ... espatriato nel nostro Paese per scontare l'omicidio ...