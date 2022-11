Omicidio Ciatti | udienza appello a Barcellona | pm chiede conferma condanna Bissoultanov a 15 anni

Si è celebrato in Spagna il processo d'appello per il 21enne di Scandicci ucciso nel 2017 a Lloret de Mar. Sentenza attesa tra qualche settimana. Il ceceno è ancora ...... la famiglia, rappresentata dai legali Francesco Có e Agnese Usai, ha chiesto l'aumento della pena per Bissoultanov mentre la difesa di quest'ultimo vuole la derubricazione dadoloso ...Omicidio Ciatti, chiesto inasprimento della pena per Bissoultanov Si è celebrato in Spagna il processo d'appello per il 21enne di Scandicci ucciso nel 2017 a Lloret de Mar. Sentenza attesa tra qualche ...La famiglia Ciatti è volata a Barcellona perché questa mattina è in agenda l’udienza di appello del procedimento a carico di Rassoul Bissoultanov, il citato accusato dell’omicidio di Niccolò, ucciso a ...